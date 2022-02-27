Лукашенко: ответные санкции России и Беларуси будут очень чувствительными

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ответные санкции России и Беларуси будут очень чувствительными. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам после голосования на референдуме по обновленной Конституции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Эти механизмы (контрмеры в ответ на санкции Запада. - Прим. БЕЛТА) начали работать. И по мере необходимости, чтобы не выстрелить себе не то, что в ногу - в голову, мы будем эти механизмы наращивать. Не было бы счастья, да несчастье помогло: сейчас еще жестче санкции ввели против России. Поэтому наши санкции - России и Беларуси - это будет очень чувствительно. Безумцы: закрыли небо для России там - поляки, латыши, чехи, литовцы и так далее. Через Северный полюс полетят. Ну полные дураки! Зачем!?" - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко также заметил, что эти вводимые санкции придется очень скоро откручивать назад. "Так зачем же вы влазите в дерьмо, из которого потом будет очень сложно выходить? А если выйдешь, то будешь весь вымазан, - задал он риторический вопрос. - Ну а дальше что? Кто в выигрыше будет? Понятно".

"Поэтому мы будем наращивать эти санкции (ответные меры. - Прим. БЕЛТА), но не во вред себе", - добавил Президент.-0-