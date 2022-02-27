Лукашенко проголосовал на референдуме по обновленной Конституции

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко проголосовал на республиканском референдуме по изменениям и дополнениям в Конституцию Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства традиционно принял участие в голосовании на участке, который расположен в Белорусском государственном университете физической культуры.
Президент Беларуси Александр Лукашенко после голосования на референдуме по обновленной Конституции пообщался с журналистами.-0-
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