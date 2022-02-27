Лукашенко о санкционном давлении на Россию: подталкивают к третьей мировой войне

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на вопрос о санкционном давлении на Россию сказал, что подталкивают к третьей мировой войне. Об этом он заявил журналистам после голосования на референдуме по обновленной Конституции, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этой ситуации вы должны понимать одно: бывают такие санкции. Вот сейчас много говорят там против банковского сектора. Газ, нефть, SWIFT. Это же хуже войны. Это подталкивают Россию к третьей мировой войне. Поэтому вот тут нам надо сдержанными быть, чтобы не вляпаться. Потому что ядерная война - это все", - сказал Президент.-0-