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Лукашенко: все четыре референдума были очень значимыми для Беларуси

Опубликовано:

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Президент
27 февраля 2022, 12:42

Лукашенко: все четыре референдума были очень значимыми для Беларуси

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все четыре референдума были очень значимыми для Беларуси. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам после голосования на референдуме по обновленной Конституции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я считаю, что все четыре были очень значимыми. Искренне, честно об этом говорю", - сказал Александр Лукашенко.

Президент, в частности, напомнил, что по результатам первого референдума в 1995 году русскому языку придан статус государственного. В Украине же, например, притеснение русскоязычного населения стало одной из причин сегодняшних событий, заявил глава государства. "Зачем было многонациональной Украине запрещать людям в этот период разговаривать на том языке, на котором они хотят? - спросил глава государства. - Русский язык - там душа белорусского народа".

Также на референдумах была определена государственная символика Беларуси, отношение к смертной казни.

"Поэтому для меня те референдумы были важны. И этот важен, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Потихонечку, в спокойном режиме (после принятия Конституции работы будет не меньше) мы отстроим политическую и социально-экономическую систему нашего государства. Но то, что у нас появится "народное вече", которое в любой момент способно остановить главу государства и любой орган власти - это неплохо. Но при этом я всегда говорю, что нам, белорусам, надо научиться жить по закону".

"Надо понимать, что Основной закон с завтрашнего дня, если он будет принят, уже будет стабилизировать Президента. Президент уже как минимум должен будет оглядываться по сторонам, потому что его некоторые полномочия переданы ВНС и парламенту, правительству. Что в этом плохого?" - добавил Президент.

"Все референдумы для меня важны, но, поскольку я их инициировал, это мои дети. А дети для родителей все одинаковы. Но младшенького же всегда больше любишь, да? Это еще маленький ребеночек, которого вы поможете мне вырастить", - образно выразился белорусский лидер.-0-

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