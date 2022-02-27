27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал разобраться в России со своими СМИ. Об этом он заявил журналистам после голосования на референдуме по обновленной Конституции, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание, что в медиапространстве сейчас много выливается грязи на российских ребят, которые под пулями и бомбежками выполняют задачи в Украине.

"Разберитесь в России со своими каналами и средствами массовой информации. Если в России говорят, что идет война, так, пожалуйста, поступите так, как американцы и другие страны поступают. Посмотрите, сколько грязи у вас выливается на тех ребят, которые сегодня под пулями, под бомбежкой, погибшие, раненые, искалеченные в этой Украине борются, как Путин сказал, против бандеровцев. Вот что надо решить", - убежден Президент.

Он не сомневается, что и в дальнейшем зарубежные СМИ продолжат создавать и вбрасывать в информационное пространство различные фейки. Эта практика широко используется сейчас. Например, в случае, когда для инсценировки уничтожения российского самолета использовались эпизоды компьютерной игры. В глазах людей, которые разбираются в ситуации, это выглядит просто смешно. В частности, Александр Лукашенко упомянул про один из недавних боев, когда российские штурмовики Су-25 были атакованы украинскими МиГами. "Чтобы не потерять ни самолеты, ни людей, российские самолеты развернулись и ушли оттуда. Они даже не ведут войну. А что такое было уничтожить МиГ, старый самолет (у нас их несколько осталось, мы их выводим из вооружения)? Ничего. Но россияне их не тронули - развернулись и ушли. Поэтому пусть они не врут, показывая фейки. На это противно смотреть", - отметил глава государства.

Вместе с тем он подчеркнул, что аудитория уже научилась различать лживую и правдивую информацию: "Народ уже не тот. Зерна от плевел уже отделяет народ".

Александр Лукашенко

Также, уверен Президент, не поведутся белорусы на призывы беглых о проведении каких-либо несанкционированных акций в день референдума. "Это не 2020 год, это очень плохо обернется, - предупредил Александр Лукашенко. - Мы сделали выводы из 2020 года, поэтому не надо звать людей. И наши люди уже понимают: им надо деньги, надо финансирование, у них уже миллионы на счетах. Свои наворованные деньги не хотят тратить, хотят, чтобы им заплатили. А американцы и поляки говорят: "Заплатим, но результат должен быть, войнушка должна быть в Беларуси". Кто из наших, даже инакомыслящих, позволит себе прийти и воевать тут против Лукашенко и республиканского референдума? Кому это здесь нужно, в Беларуси? Нет, все равно толкают", - сказал белорусский лидер.

Он обратил внимание, что даже Владимир Зеленский позволил себе обратиться к белорусскому народу и сделать какие-то призывы. "Они нам небо закрыли, боевиков готовят, железную дорогу запретили (перевозки железнодорожным транспортом. - Прим. БЕЛТА), и он обращается к нам, чего-то просит - будьте белорусы белорусами. Да это вы будьте людьми! Зачем вы это делаете? Даже американцы не делают того, что они. Это для того, чтобы понравиться, чтобы получить финансирование. Для чего? Для войны", - разъяснил глава государства.

"Мы, считай, уже эту информационную войну пережили, мы ее четко понимаем - и у нас, и в России - и она уже не такая страшная и опасная. Просто люди уже начали понимать кое-что", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-