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Лукашенко: последние события толкают Беларусь и Россию к плотнейшей кооперации

Опубликовано:

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Президент
27 февраля 2022, 11:39

Лукашенко: последние события толкают Беларусь и Россию к плотнейшей кооперации

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последние события толкают Беларусь и Россию к плотнейшей кооперации. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам после голосования на референдуме по обновленной Конституции, передает корреспондент БЕЛТА.

"То, что происходит сейчас, толкает нас к плотнейшей кооперации", - констатировал Президент. В частности, на фоне объявленных Западом санкций в отношении России и доступа к определенным технологиям более актуальным становится взаимодействие с Беларусью по линии производства микросхем и подобной продукции. "Мы сохранили и "Планар", и "Горизонт", и "БелОМО", - сказал глава государства. - Мы с Путиным обсуждали, и не единожды, этот вопрос. Выживем. Нас невозможно уморить голодом. Земли у нас хватает, удобрения есть, трактор есть, плуг есть, переработать можем. Потребить? 150 миллионов человек, потребим".

Более того, современный мир не ограничивается только рынками США и Евросоюза, обратил внимание Президент: "Сегодня Азия уже поднялась на этот уровень (уровень развитых западных стран. - Прим. БЕЛТА). Мы продадим свою продукцию. Просто сейчас надо мобилизоваться и немножко больше поработать, потому что нам подкинули немало проблем".-0-

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