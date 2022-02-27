Лукашенко о запрете "Беларусь 24" в ЕС: какая свобода слова? Им не нужна не то что правда - просто другая точка зрения

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о запрете телеканала "Беларусь 24" в странах ЕС: какая свобода слова? Им не нужна не то что правда - просто другая точка зрения. Об этом он заявил журналистам после голосования на референдуме по обновленной Конституции, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент обратил внимание, что в Беларуси хорошо осведомлены о том, кто и как принимает подобного рода решения. "Какая свобода слова? То, что им надо сегодня, то и будут нести (в аудиторию СМИ. - Прим. БЕЛТА)", - сказал белорусский лидер. В качестве примера упоминался канал "Евроньюс". "Когда-то я смотрел этот канал. Я и сейчас его иногда просматриваю, но уже знаю, что они скажут по тому или иному поводу. Никакой правды там никогда не было", - отметил Президент.

"Им не нужна альтернативная точка зрения - не то что правда, а просто другая точка зрения, - подытожил Президент. - Поэтому я даже вообще не переживаю по этому поводу". "Безумцы. Ну что им сказать? Такие они люди. Но главное, что уже не только вы, но и люди наши понимать начали, что есть что", - добавил Александр Лукашенко.

Как сообщалось ранее, литовская комиссия по радио и телевидению запретила ретрансляцию в стране нескольких телеканалов на русском языке. В их число вошел белорусский канал "Беларусь 24". В Министерстве информации Беларуси назвали это решение Литвы "очередным фактом удушения свободных медиа".

Похожее решение принял и эстонский регулятор. Он распорядился остановить трансляцию четырех российских каналов и "Беларусь 2".-0-

Александр Лукашенко