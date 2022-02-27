Лукашенко: белорусский язык надо знать, потому что это нас отличает от других

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский язык надо знать, потому что это нас отличает от других. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам после голосования на референдуме по обновленной Конституции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Можа, ты размаўляешь на сакавiтай беларуская мове. Калi ласка. А Наташа Бреус, прекрасно зная беларускую мову, задает мне на русском языке вопросы. Ну и что? - обратился Александр Лукашенко к журналистам. - Русский язык - там душа белорусского народа. Это не российский язык - это русский язык, к которому мы имеем непосредственное отношение. А знание белорусского языка делает нас народом особенным, отличным от россиян".

Одновременно глава государства подчеркнул, что не надо давить на людей в вопросе, на каком языке они разговаривают. В этом плане он привел негативный пример того, что произошло в Украине. "Разговаривайте на том языке, на котором хотите. Зачем было ломать через колено людей, зная, что на востоке Украины да и на Западе разговаривали в основном в быту на русском языке. Зачем было ломать через колено?" - спросил глава государства.-0-