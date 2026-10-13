Звезда сериала "Во все тяжкие" Ар Джей Митт умер в возрасте 34 лет

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актер Ар Джей Митт, который сыграл Уолтера Уайта - младшего в сериале "Во все тяжкие", умер в возрасте 34 лет. Об этом пишет журнал Deadline.



По информации издания, актер умер днем 12 октября в Техасе. Официальная причина смерти не называется. Предположительно, это самоубийство. Расследование обстоятельств смерти продолжается.



В сериале "Во все тяжкие" он сыграл страдающего ДЦП сына главного героя - Уолтера Уайта-младшего, который поддерживал своего отца, когда у того обнаружили рак. В жизни актер, как и его персонаж, страдал ДЦП и выступал в поддержку людей с различными заболеваниями, а также корректного их отображения на экране.



Эта прорывная роль открыла ему путь к другим работам в кино и на телевидении. Он сыграл главную роль в фильме 2021 года "Триумф" - выпускника старшей школы, который любой ценой пытается стать борцом, несмотря на церебральный паралич. Он также снялся в 2024 году в психологическом триллере и хорроре "Люби меня мертвым" (2024) и в фильме "Уэстхэмптон" (2025).



Ар Джей Митт родился 21 августа 1992 года в Джексоне, штат Миссисипи. Он был также известен своей благотворительной деятельностью. Актер был послом организации United Cerebral Palsy, которая помогает людям с инвалидностью и с особенностями развития, а также президентом фонда The Mitte Foundation.-0-