13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актер Ар Джей Митт, который сыграл Уолтера Уайта - младшего в сериале "Во все тяжкие", умер в возрасте 34 лет. Об этом пишет журнал Deadline.
По информации издания, актер умер днем 12 октября в Техасе. Официальная причина смерти не называется. Предположительно, это самоубийство. Расследование обстоятельств смерти продолжается.
В сериале "Во все тяжкие" он сыграл страдающего ДЦП сына главного героя - Уолтера Уайта-младшего, который поддерживал своего отца, когда у того обнаружили рак. В жизни актер, как и его персонаж, страдал ДЦП и выступал в поддержку людей с различными заболеваниями, а также корректного их отображения на экране.
Эта прорывная роль открыла ему путь к другим работам в кино и на телевидении. Он сыграл главную роль в фильме 2021 года "Триумф" - выпускника старшей школы, который любой ценой пытается стать борцом, несмотря на церебральный паралич. Он также снялся в 2024 году в психологическом триллере и хорроре "Люби меня мертвым" (2024) и в фильме "Уэстхэмптон" (2025).
Ар Джей Митт родился 21 августа 1992 года в Джексоне, штат Миссисипи. Он был также известен своей благотворительной деятельностью. Актер был послом организации United Cerebral Palsy, которая помогает людям с инвалидностью и с особенностями развития, а также президентом фонда The Mitte Foundation.-0-
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13 октября 2026, 09:02
Звезда сериала "Во все тяжкие" Ар Джей Митт умер в возрасте 34 лет
Ар Джей Митт. Фото из соцсетей
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