



Согласно предварительным результатам голосования, опубликованным Федеральным статистическим управлением конфедерации, против инициативы высказались 68,60% избирателей, тогда как 31,40% поддержали ее. Явка составила 46,36%.





Для принятия инициативы необходимо было двойное большинство, то есть поддержка и большинства избирателей, и большинства кантонов. Так как против нее уже высказались 13 из 26 кантонов, в том числе три полукантона, уже сейчас ясно, что инициатива провалилась. Окончательные итоги ожидаются вечером.-0-

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители Швейцарии на референдуме отклонили инициативу о сохранении нейтралитета, которая предусматривает закрепление в Конституции конфедерации принципа вечного и всеобъемлющего нейтралитета, а также отмену антироссийских санкций и запрет на вступление конфедерации в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.