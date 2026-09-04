Жители Сеуты попытались остановить строительство центра для мигрантов





В пятницу жители Сеуты, родители и преподаватели собрались на территории, где центральное правительство планирует оборудовать центр для приема мигрантов. В течение нескольких часов им удавалось препятствовать проведению работ, после чего сотрудники полиции убедили собравшихся покинуть территорию.





По соседству с центром находится детский сад, рассчитанный примерно на 200 детей в возрасте до трех лет. В связи со строительством начало учебного года в этом учреждении отложено до 28 сентября.





Это не первая акция протеста в Сеуте против создания поселений для мигрантов. В среду десятки жителей выступили против еще одного центра, который правительство планирует построить на западном причале порта, рядом с двумя населенными пунктами.





Ранее телеканал eNCA сообщал, что конца кризису в Сеуте не видно. Среди 84 тыс. местных жителей растут беспокойство и гнев. Они считают, что правительство их бросило на произвол судьбы. Мигранты живут в импровизированных лагерях и скитаются по улицам, в то время как правительство работает над расширением системы временного размещения для них.-0-

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители испанской Сеуты попытались предотвратить строительство центра для размещения около 900 мигрантов рядом с детским садом. Об этом сообщает телерадиокомпания RTVE.