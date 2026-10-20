Жители провинции Альберта проголосовали за сохранение региона в составе Канады 

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 76% жителей канадской провинции Альберта высказались на прошедшем 19 октября референдуме за то, чтобы регион остался частью Канады. Об этом сообщил телеканал CBC со ссылкой на предварительные результаты подсчета голосов, передает ТАСС.



Согласно данным телеканала, за сохранение богатой нефтью провинции в составе Канады выступили 76,4% избирателей, за ее независимость - 23,6%.



Как отмечает газета The Guardian, результаты голосования стали победой для премьер-министра Марка Карни и сторонников канадского единства. В дни, предшествовавшие голосованию, руководители провинций и федеральные политики объезжали всю Альберту, чтобы обосновать необходимость единого государства.



Голосование на референдуме прошло в Альберте 19 октября. Вопрос о проведении референдума о независимости был одним из нескольких. Также жителям провинции задали ряд вопросов, касающихся темы миграции.-0-