Жители Непала отдают дань памяти жертвам крупнейшего наводнения

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Непале проходит день траура в память о более чем 1,3 тыс. жертв наводнения, произошедшего на реке Бхоте-Коши в районе Расува, сообщает ТАСС.Государственные флаги приспущены на правительственных зданиях внутри страны и в дипмиссиях за рубежом. Верующие посещают храмы и молятся о спасении близких.26 августа на севере Непала произошел мощный паводок. Он был вызван сходом лавины на границе с Китаем. Поток грязи и камней прошел более 70 км по руслу реки, уничтожив населенные пункты и затопив большую территорию. Стихийное бедствие лишило крова 32 тыс. семей, уничтожило около 7,5 тыс. домов и серьезно нарушило работу жизненно важной инфраструктуры в центральной части Непала. Почти 5 тыс. человек, включая 589 иностранных граждан, числятся пропавшими без вести. -0-