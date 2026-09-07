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Жители Непала отдают дань памяти жертвам крупнейшего наводнения

Опубликовано:

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В мире
07 сентября 2026, 08:28

Жители Непала отдают дань памяти жертвам крупнейшего наводнения

Фото Синьхуа
Фото Синьхуа
Фото Синьхуа
7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Непале проходит день траура в память о более чем 1,3 тыс. жертв наводнения, произошедшего на реке Бхоте-Коши в районе Расува, сообщает ТАСС.
Государственные флаги приспущены на правительственных зданиях внутри страны и в дипмиссиях за рубежом. Верующие посещают храмы и молятся о спасении близких.

26 августа на севере Непала произошел мощный паводок. Он был вызван сходом лавины на границе с Китаем. Поток грязи и камней прошел более 70 км по руслу реки, уничтожив населенные пункты и затопив большую территорию. Стихийное бедствие лишило крова 32 тыс. семей, уничтожило около 7,5 тыс. домов и серьезно нарушило работу жизненно важной инфраструктуры в центральной части Непала. Почти 5 тыс. человек, включая 589 иностранных граждан, числятся пропавшими без вести. -0-
Теги
Китай наводнение Непал
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