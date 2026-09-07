Жители Непала отдают дань памяти жертвам крупнейшего наводнения

- Ущерб от наводнения в Непале оценивается в $2,56 млрд
- В Непале спустя девять дней из затопленного туннеля спасли двух человек
26 августа на севере Непала произошел мощный паводок. Он был вызван сходом лавины на границе с Китаем. Поток грязи и камней прошел более 70 км по руслу реки, уничтожив населенные пункты и затопив большую территорию. Стихийное бедствие лишило крова 32 тыс. семей, уничтожило около 7,5 тыс. домов и серьезно нарушило работу жизненно важной инфраструктуры в центральной части Непала. Почти 5 тыс. человек, включая 589 иностранных граждан, числятся пропавшими без вести. -0-