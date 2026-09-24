24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители города Кроуборо на юге Англии намерены последовать примеру Пиддингтона и провести референдум о выходе из состава Великобритании из-за размещения беженцев на соседней военной базе. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на газету The Telegraph.
В сентябре жители городка Пиддингтон в графстве Оксфордшир проголосовали за выход из состава Великобритании на символическом референдуме о независимости из-за решения властей разместить беженцев на территории расположенной неподалеку военной базы. Позже о планах провести аналогичный референдум заявили в городке Барнем, где власти также намерены размещать беженцев.
"Жители Кроуборо в графстве Сассекс обсуждают, стоит ли последовать примеру Пиддингтона", - пишет издание.
Идею о проведении референдума продвигает местная инициативная группа "Щит Кроуборо" (Crowborough Shield), созданная для борьбы с размещением беженцев на базе ВВС возле города. В организации подчеркнули, что, в отличие от Пиддингтона и Барнема, местные власти не поддерживают идею референдума, что затруднит его проведение.
Ранее жители Кроуборо неоднократно проводили акции протеста против размещения беженцев. Завоз нелегалов на территорию базы ВВС начался в конце прошлого года.-0-
В мире
24 сентября 2026, 00:22
Жители английского города Кроуборо хотят провести референдум о выходе из состава Британии из-за беженцев
Фото Reuters
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