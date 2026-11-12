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Жилой дом рухнул в котлован стройки в Нью-Йорке: есть погибшие и десятки пострадавших

Опубликовано:

Логотип БелТА
В мире
12 ноября 2026, 08:34

Жилой дом рухнул в котлован стройки в Нью-Йорке: есть погибшие и десятки пострадавших

Фото FDNY
Фото FDNY
Фото FDNY
12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В нью-йоркском Бруклине трехэтажное жилое здание полностью обрушилось в котлован на прилегающей строительной площадке. В результате погибли два человека, 17 пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на пожарную службу города.

По словам главы пожарной службы Нью-Йорка Джона Эспозито, строители проводили земляные работы в непосредственной близости от здания. После обрушения на место направили специализированные спасательные подразделения. Для поиска людей под завалами привлечены кинологи пожарной службы и полиции. Спасатели обследуют зоны, где могут находиться пострадавшие, после чего приступят к частичному разбору завалов.

В результате обрушения пострадали по меньшей мере семь детей. "У нас были 19 пациентов. К сожалению, 2 человека погибли, 4 находятся в критическом состоянии, 12 - в стабильном. Один пожарный получил незначительные травмы. Из этих 19 человек семеро - дети", - сказала комиссар пожарного департамента Нью-Йорка Лилиан Бонсиньоре и отметила, что на данный момент "неизвестно, сколько человек по-прежнему находятся в зоне обрушения".

Спасательная операция и ликвидация последствий обрушения продлятся несколько дней. "Это невероятно опасная операция для всех наших людей. Ситуация крайне нестабильная. Прилегающее здание остается частично целым, и это всегда опасно, главным опасением является вторичное обрушение. Мы приняли меры, чтобы за этим следить и попытаться гарантировать, что дальнейшего обрушения не случится, - добавил Джон Эспозито. - Мы будем находиться тут несколько дней, пока не будет проведен полный осмотр этого места на предмет потенциальных жертв".-0-
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