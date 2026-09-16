Жилищный кризис в Германии: из-за высокой стоимости жилья и кредитов недвижимостью владеют лишь 43,5% жителей 

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Германия занимает последнее место среди стран Евросоюза по доле владельцев собственного жилья. Лишь 43,5% домохозяйств живут в собственном доме или квартире, сообщает газета BILD.



По данным исследования Pestel Institut, это минимальный показатель для Германии примерно за последние 20 лет. Страна остается единственным государством ЕС, где большинство жителей арендует жилье.



Так, в Румынии собственным жильем располагают около 94% жителей, в Словакии - 93%, в Венгрии - 92%. В Австрии, которая находится на предпоследнем месте по этому показателю, доля владельцев жилья составляет около 54%.



При этом ситуация значительно различается в зависимости от региона Германии. Если в Саарланде собственным жильем владеют почти 60% жителей, в Бранденбурге - более 44%, то в Берлине этот показатель составляет около 16%, а в Гамбурге - немногим более 20%.



Особенно низкая доля собственников недвижимости наблюдается среди молодых жителей страны. Почти три четверти немцев в возрасте от 25 до 45 лет арендуют жилье, а собственная недвижимость есть примерно у каждого четвертого.



Среди основных причин жилищного кризиса эксперты называют высокую стоимость строительства и земельных участков, рост ставок по кредитам, а также недостаточный объем государственной поддержки. В результате приобретение собственной недвижимости становится недоступным даже для многих семей с двумя источниками дохода.



Эксперты также обращают внимание на долгосрочные социальные последствия. Собственная недвижимость рассматривается как один из способов накопления капитала и обеспечения финансовой стабильности после выхода на пенсию. Люди, которые продолжают арендовать жилье в пожилом возрасте, вынуждены нести дополнительные расходы, что может повышать риск бедности среди пенсионеров.-0-