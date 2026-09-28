28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших при крушении пассажирского судна Virgo Transport у берегов индонезийского острова Калимантан достигло 66 человек, еще 69 числятся пропавшими, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальное поисково-спасательное агентство Индонезии.
Согласно списку, на борту находились 243 человека, 174 найдены. Из них 108 выжили.
Поисковая операция продолжается уже 16-й день. К месту крушения направлены водолазы.
По данным портала Kompas, одновременно поиски ведутся вдоль побережья провинции Центральный Калимантан, в том числе в округах Серуян, Сука-мара и Западный Котаварингин.
Судно Virgo Transport 8, следовавшее из Сурабаи в Банджармасин, затонуло во время сильного шторма в ночь на 13 сентября. -0-
В мире
28 сентября 2026, 09:03
Жертвами крушения судна в Индонезии стали 66 человек
Фото Reuters
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