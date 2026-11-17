



"Железнодорожное движение по Крымскому мосту открыто. Поезда из Керчи на материк сегодня, 17 ноября, планируется отправить по расписанию", - говорится в сообщении.





Автобусы от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь колодезей до Керчи планируются по расписанию.





В Минтрансе РФ обратили внимание, что железнодорожное движение по Крымскому мосту открыто по одному пути, на втором участке продолжаются восстановительные работы.





На данный момент поезд "Таврия" №92/91 Москва - Керчь отправлен со станции Тамань в 13.04, №315/316 Адлер - Керчь также отправлен. Поезда №007/008 Санкт-Петербург - Керчь и №27/28 Москва - Керчь будут отправлены до станции Керчь-Южная в ближайшее время.





"Ведется работа по организации дополнительных поездов дальнего следования, а также пригородного сообщения. Пассажиры задержанных рейсов получают питание и все необходимые услуги", - отметили в Минтрансе РФ.





Ранее сообщалось, что движение поездов и автомобилей по Крымскому мосту было временно приостановлено в результате атаки беспилотников в ночь на 17 ноября. Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело о террористическом акте из-за ударов ВСУ.-0-

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В компании "Гранд сервис экспресс" (ГСЭ) сообщили об открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту после приостановки. Об этом информирует ТАСС.