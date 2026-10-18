18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Зеленский заявил о намерении баллотироваться на новый президентский срок, если выборы в Украине пройдут во время конфликта. Об этом сообщает издание "Страна".



"Если выборы в Украине состоятся во время конфликта, конечно, я буду баллотироваться. Это моя ответственность", - заявил Зеленский в эфире программы Meet the Press на телеканале NBC News. Будет ли он баллотироваться после завершения украинского конфликта, он не уточнил.



Издание также напоминает, что Зеленский накануне своего избрания президентом обещал, что планирует быть на посту только один срок.



Ранее президент США Дональд Трамп заявил о необходимости проведения выборов в Украине. "Я думаю, время для этого пришло. Если они хотят урегулировать это", - сказал он в интервью телеканалу Newsmax. Трамп также отметил, что Зеленский находится у власти уже долгое время.-0-