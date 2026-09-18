Зеленский заявил о "космическом" дефиците бюджета Украины

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине в настоящее время наблюдается "космический дефицит бюджета". Об этом заявил Владимир Зеленский, сообщает издание "Страна".



"Мы говорили с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, мы с ней встретимся в ближайшее время. Готовим некоторые предложения по выходу из космического дефицита бюджета", - заявил Зеленский.



Накануне кабинет министров подготовил проект государственного бюджета Украины на 2027 год с дефицитом в 1666,1 млрд гривен ($37,3 млрд). Согласно его данным, дефицит общего фонда государственного бюджета составит 1570,8 млрд гривен ($35 млрд), предельный объем дефицита специального фонда - 95,2 млрд гривен ($2,1 млрд).



До этого депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк раскрыла, что в бюджете Украины почти не осталось средств. Из-за этого государство сократило финансирование почти всех статей расходов, за исключением социальных и военных.-0-