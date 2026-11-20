20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина хочет получить от Запада $115 млрд финансирования на 2027 год. Об этом заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции в Берлине, передает ТАСС.
"Украине нужно $115 млрд в следующем году", - приводит его слова издание украинское издание.
По его мнению, найти такую сумму - это "большой вызов". Он рассказал, что Украина рассчитывала получить $45 млрд, однако после консультаций с военным руководством и Минобороны была обнаружена дополнительная потребность еще в $70 млрд. "У нас уже есть положительные сигналы: $45 млрд плюс $45 млрд - это $90 млрд. А $90 млрд ближе к $115 млрд, чем 45. Поэтому мы найдем еще $25 млрд", - цитирует его издание.
При этом Зеленский заявил, что аналогичная сумма может понадобиться Киеву и в 2028 году.
В то же время Зеленский на пресс-конференции допустил, что 2027 год "станет вызовом" для Киева из-за возможных изменений в политическом руководстве государств ЕС. Он опасается, что после выборов в ряде стран к власти придут силы, скептически настроенные к поддержке Украины.
Украина уже несколько лет составляет бюджет с рекордным дефицитом. В Киеве признают, что страна полностью исчерпала собственные ресурсы, а изыскивать средства у западных партнеров с каждым разом становится все сложнее.-0-
В мире
20 ноября 2026, 00:06
Зеленский заявил, что Украина хочет получить от Запада $115 млрд финансирования на 2027 год
Фото АР
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