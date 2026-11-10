Зеленский заявил, что первый день переговоров в Абу-Даби был содержательным и конструктивным

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый день переговоров России, США и Украины в Абу-Даби был конструктивным и достаточно содержательным. Об этом заявил Владимир Зеленский после получения отчета украинской переговорной команды, сообщает УНН.

По его словам, стороны обсудили возможные параметры гуманитарных шагов, гарантии безопасности и деэскалацию. Зеленский назвал освобождение пленных приоритетом.Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры в Абу-Даби были продуктивными, но многое еще предстоит сделать. Трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию украинского кризиса проходят в Абу-Даби 10-11 ноября. Консультации возобновились после длительного перерыва. В трехстороннем формате встречи не проводились почти девять месяцев.-0-