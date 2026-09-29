Зеленский заявил, что Бельгия передаст Украине три истребителя F-16 до конца года

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бельгия пообещала передать Украине три истребителя F-16 до конца 2026 года. Об этом заявил Владимир Зеленский, сообщает УНН.



По словам Зеленского, Украина будет реализовывать получение этих самолетов по ускоренной процедуре. Он также отметил, что Киев уже получил срочные поставки боеприпасов для F-16 от Бельгии и других партнеров, в частности Испании.-0-