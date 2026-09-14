14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении Руслана Кравченко с должности генерального прокурора. Об этом сообщает агентство УНН.
Руслан Кравченко 8 сентября на фоне масштабного коррупционного скандала и операции "Карфаген", проведенной Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП), подал заявление об отставке. Спецоперация "Карфаген" была начата НАБУ и САП 4 сентября. Антикоррупционные органы Украины заявляли, что целью операции было разоблачение преступной организации внутри офиса генерального прокурора, которая обеспечивала "крышевание" мошеннических кол-центров и легализацию незаконных средств.
Зеленский дал ход увольнению лишь после того, как уходящий с поста Кравченко в понедельник утром подписал обвинения против директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к главе САП, Александру Клименко.-0-
В мире
14 сентября 2026, 12:37
Зеленский внес в Раду представление об увольнении генпрокурора
Владимир Зеленский. Фото Global Look Press
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