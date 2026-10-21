Зеленский: Украина готова на мирную сделку с потерей части территорий

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Зеленский в интервью Fox News заявил, что Киев согласится на мирную сделку, предполагающую потерю части территорий. Об этом сообщает ТАСС.



"Да. Если прямо сейчас мы должны все заморозить, я думаю, это реальный способ закончить эту войну", - ответил Зеленский на вопрос журналиста телеканала Fox News о том, принял бы он мирную сделку, "которая замораживает все как есть сейчас", а он сохраняет "75% своей страны или больше независимо от того, как все началось".



20 октября в норвежской столице прошла встреча украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. В ней также принимали участие премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, президент Финляндии Александер Стубб, по видеосвязи присоединился зять американского лидера Джаред Кушнер. Затем 21 октября президент России Владимир Путин и Стивен Уиткофф провели в Санкт-Петербурге встречу по украинскому урегулированию, она продлилась около 3 часов.



Уиткофф выразил мнение, что есть задел для прекращения огня в украинском конфликте. Комментируя диалог по Украине в Осло, который состоялся накануне, Уиткофф назвал его продуктивным. "Хотел бы сказать, что есть подвижки вперед", - отметил он, указав, что привез документы с американскими предложениями по урегулированию. Американский представитель также заявил, что у России и США есть перспективы развития экономических отношений после завершения конфликта в Украине.



Премьер-министр Норвегии сегодня заявил, что ожидает возвращения в Осло Уиткоффа после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.



В России ранее не раз подчеркивали, что Москва не рассматривает варианты применения режима прекращения огня, который позволит Киеву просто перевооружиться и дополнительно подготовиться к продолжению военных действий. Россия хочет долгосрочного системного мирного урегулирования и никогда не закрывалась от возможности ведения переговоров. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что временное замораживание украинского конфликта не поможет, договоренности должны носить долгосрочный характер.-0-