26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 дней. Об этом сообщает издание "Страна".
Оба режима будут действовать до 29 января 2027 года.
Ранее Верховная рада поддержала соответствующие законопроекты.-0-
В мире
26 октября 2026, 20:51
Зеленский подписал законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в Украине
Владимир Зеленский. Фото из архива ОП Украины
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