Зеленский назначил и.о. генпрокурора Украины

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Зеленский возложил исполнение обязанностей генерального прокурора на руководителя Хмельницкой областной прокуратуры Антона Ковальского, пишут украинские СМИ.
"Возложить на Ковальского Антона Анатольевича исполнение обязанностей генерального прокурора", - говорится в указе, опубликованном на сайте Зеленского.
Как сообщает ТАСС, в стране несколько дней не знали, кто исполняет обязанности генпрокурора после выезда за границу и отстранения от этой должности Руслана Кравченко.
Руслан Кравченко 8 сентября на фоне масштабного коррупционного скандала и операции "Карфаген", проведенной Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП), подал заявление об отставке с должности генерального прокурора. Спецоперация "Карфаген" была начата НАБУ и САП 4 сентября. Антикоррупционные органы Украины заявляли, что целью операции было разоблачение преступной организации внутри офиса генерального прокурора, которая обеспечивала "крышевание" мошеннических кол-центров и легализацию незаконных средств.
По информации украинских СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, Кравченко выехал за границу ночью 14 сентября на служебном автомобиле. Предположительно, он использовал командировку в Литву как повод для пересечения границы. Он написал в Telegram-канале, что находится за границей, где намерен проинформировать международных партнеров о "реальном состоянии дел в системе антикоррупционных органов" Украины - НАБУ и САП.-0-
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17 сентября 2026, 10:49
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