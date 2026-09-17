Зеленский назначил и.о. генпрокурора Украины

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Зеленский возложил исполнение обязанностей генерального прокурора на руководителя Хмельницкой областной прокуратуры Антона Ковальского, пишут украинские СМИ.



"Возложить на Ковальского Антона Анатольевича исполнение обязанностей генерального прокурора", - говорится в указе, опубликованном на сайте Зеленского.



Как сообщает ТАСС, в стране несколько дней не знали, кто исполняет обязанности генпрокурора после выезда за границу и отстранения от этой должности Руслана Кравченко.



Руслан Кравченко 8 сентября на фоне масштабного коррупционного скандала и операции "Карфаген", проведенной Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП), подал заявление об отставке с должности генерального прокурора. Спецоперация "Карфаген" была начата НАБУ и САП 4 сентября. Антикоррупционные органы Украины заявляли, что целью операции было разоблачение преступной организации внутри офиса генерального прокурора, которая обеспечивала "крышевание" мошеннических кол-центров и легализацию незаконных средств.



По информации украинских СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, Кравченко выехал за границу ночью 14 сентября на служебном автомобиле. Предположительно, он использовал командировку в Литву как повод для пересечения границы. Он написал в Telegram-канале, что находится за границей, где намерен проинформировать международных партнеров о "реальном состоянии дел в системе антикоррупционных органов" Украины - НАБУ и САП.-0-