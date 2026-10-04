Зеленский и Мерц не пришли к соглашению о членстве Украины в ЕС

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фридрих Мерц и Владимир Зеленский не пришли к соглашению о перспективах вступления Украины в Европейский союз во время визита канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Киев. Об этом сообщвет ТАСС со ссылкой на газету Politico.



По информации издания, Мерц выразил сомнения по поводу возможности принятия Украины в блок в ближайшие годы и вместо этого предложил Зеленскому доступ к единому рынку ЕС, а также статус наблюдателя без права голоса в Совете ЕС, Еврокомиссии и Европейском парламенте. Зеленский отклонил предложение канцлера и настоял на том, что Украина нуждается в полном и равном членстве в блоке, отметила газета.



Украина обладает статусом кандидата в члены ЕС с лета 2022 года. 14 июля 2026 года министр по делам Европы председательствующей в Совете ЕС Ирландии Томас Бирн заявил, что Евросоюз запустил процесс переговоров о приеме Украины по второму из шести переговорных кластеров. Процесс переговоров разбит на 33 раздела, или главы, которые неравномерно собраны в шесть кластеров. Переговоры не гарантируют вступления в сообщество и не определяют сроков.



"Есть новый пакет поддержки для Украины - комплексный пакет, более чем 1,3 млрд евро. Это оружие, которое поможет сейчас, а также поддержка для нашей энергетики перед зимой - важный энергетический пакет. Конечно, мы обсудили необходимость в системах ПВО, которая в это время является ключевой. На сегодняшний день у нас 15 соглашений и документов, и большинство из них - о взаимодействии в сфере безопасности, производства, соответствующих закупках, наших заказах для немецкой промышленности, совместных проектах на Украине. Общая стоимость сегодняшних наших договоренностей - более €8,5 млрд", - заявил Зеленский по итогам встречи.



Ранее агентство DPA сообщило, что Мерц и министр экономики ФРГ Катерина Райхе прибыли с необъявленным визитом в Киев. В поездке их сопровождают представители деловых кругов. Источники в правительственных кругах ФРГ сообщили агентству, что Мерц намерен объявить о передаче Киеву тысяч дронов-перехватчиков и производстве для Украины дальнобойного оружия. На эти цели из бюджетных средств власти ФРГ планируют выделить 1 млрд евро, еще 350 млн евро должны пойти на восстановление энергетической инфраструктуры.



Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель подвергла критике визит Мерца в Украину и обещания новой помощи Киеву. По ее словам, этих денег не хватает самой Германии.-0-