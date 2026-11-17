17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внутренняя засекреченная сеть Агентства национальной безопасности США, которая используется для коммуникации, вышла из строя, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.





По данным источников телеканала, сбой произошел NSA Net - сети, через которую сотрудники агентства обмениваются засекреченной информацией. По их словам, пока нет признаков того, что неполадки вызвала кибератака.





В последние дни сбои происходили и в системах других американских ведомств и крупных компаний. На прошлой неделе Федеральное управление гражданской авиации США более чем на четыре часа остановило все вылеты по стране из-за сбоя связи в центрах управления воздушным движением. Кроме того, масштабные перебои затронули Microsoft, авиакомпанию United Airlines и банк JPMorgan Chase.-0-