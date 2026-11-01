Заполненность газохранилищ в Европе достигла исторического минимума





В середине октября Европа перешла к отбору газа из хранилищ вместо закачки, что знаменует начало отопительного сезона в странах ЕС. Двадцатого октября впервые за осень нетто-отбор оказался положительным.





По состоянию на конец газовых суток 30 октября страны Евросоюза выкачали из своих ПХГ 0,09 млрд куб.м газа, уменьшив запасы на 0,09 процентного пункта. В результате общая средняя заполненность хранилищ в ЕС составила 75,1 млрд куб.м газа, или 74,68%.





На таком низком уровне запасы газа не находились никогда. В 2021-2025 годах в среднем заполненность газохранилищ Европы к 31 октября была на уровне 89,77%. Таким образом, нынешний показатель ниже на 15,09 процентного пункта, чем средний уровень на эту дату за последние пять лет.





При этом статистика демонстрирует, что европейцы торопились пополнять свои газохранилища: темпы закачки в октябре составили в среднем 0,1%. Последний раз заполнение хранилищ такими темпами в этом месяцев осуществлялось в 2023 году, тогда они составляли 0,12%, медленнее были в 2025 году - достигали лишь 0,01%.





В конце августа ПХГ оказались на историческом минимуме за всю историю наблюдения и сбора данных - с 2011 года. Запасы ежедневно демонстрировали рекордно минимальный уровень. В сентябре тренд на антирекорд по заполненности хранилищ продолжился и по итогам месяца уровень составил 71,5%. В прошлые годы на эту дату показатель был 87,05%.





По мнению Еврокомиссии, подземные газовые хранилища играют ключевую роль в обеспечении надежности газоснабжения в Европе, позволяя в зимний период покрывать до трети потребности Евросоюза. Регламент хранения газа, принятый для оптимизации подготовки к зимнему отопительному сезону в июне 2022 года, установил для стран ЕС цель - заполнять ПХГ на 90% к 1 ноября. Но из-за кризиса вокруг Ормузского пролива и опасений перебоев с поставками топлива ЕС решил понизить необходимый уровень заполнения ПХГ к зиме до 80%.-0-

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе по итогам октября достигла 74,68%, но осталась на самом низком уровне для этого дня за историю наблюдений с 2011 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).