27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный коллектив климатологов выяснил, что рекордно жаркие летние сезоны в 2023 и 2024 годах, связанные с активизацией Эль-Ниньо, резко сократили глобальные запасы пресной воды в реках и озерах и в среднем уменьшили их на 5-10% по сравнению с типичными значениями для последних трех десятилетий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Science.



"Проведенные нами расчеты показали, что в это время Земля пережила мощнейшее сокращение в объемах приповерхностной пресной воды. Особенно сильно от этого пострадали водоемы Нового Света, в том числе бассейн Амазонки, Ла-Платы и Миссисипи. Объем речных стоков в западном полушарии сократился на 17,8%, а объем запасов воды снизился на 16,5%, причем на долю Южной Америки приходится около 70% от общего объема потерь пресной воды за этот период", - пишут климатологи.



Данное открытие совершил международный коллектив ученых под руководством профессора Венского технического университета (Австрия) Гюнтера Блешля при изучении гидрологических последствий рекордно жарких летних сезонов, поразивших Землю в 2023-2024 годах. Эти аномалии стали своеобразным природным экспериментом, который позволил ученым впервые на практике изучить, как глобальное потепление будет влиять на круговорот воды в природе.



Для оценки его влияния на запасы и круговорот пресной воды исследователи объединили данные спутниковых и наземных наблюдений за течением и уровнем воды 1,2 млн пресных водоемов и 150 крупных водных бассейнов, которые проводились в 1991 и 2025 годах. Используя эти данные, климатологи просчитали, как изменился общемировой объем пресной воды в реках, озерах и водохранилищах, и получили эти данные для отдельных регионов мира.



Оказалось, что рекордно жаркие летние сезоны 2023 и 2024 годов привели к сокращению общего речного стока на 5,7%, тогда как объем запасенной воды в пресноводных водоемах и резервуарах снизился на 9,5% по сравнению со средними значениями для 1991-2020 годов. И в том, и в другом случае данное сокращение было беспрецедентным по масштабам, что подчеркивает очень сильное влияние колебаний климата на доступность пресной воды.



На уровне отдельных регионов Земли меньше всего от этих изменений пострадали Африка, Сибирь и Азия, тогда как в Южной Америке, Европе и Северной Америке запасы пресной воды наиболее сильно сократились. Это указывает на неожиданно сложный характер действия глобального потепления на запасы пресной воды, не соответствующий популярным представлениям о том, как рост температур на Земле будет влиять на круговорот влаги, подытожили профессор Блешль и его коллеги.-0-