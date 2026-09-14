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Запасы на минимуме, цены на максимуме. Что происходит с газом в Европе?

Опубликовано:

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В мире
14 сентября 2026, 17:33

Запасы на минимуме, цены на максимуме. Что происходит с газом в Европе?

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
Впервые с декабря 2022 года стоимость газа на бирже в Европе превысила $1000 за тысячу кубических метров. До отопительного сезона подать рукой, а запасы газа в европейских ПХГ остаются на рекордно низком уровне. Ситуацию усугубляет продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке. Но даже в случае скорого открытия Ормузского пролива полной нормализации цен на газ в течение ближайшего года эксперты не ожидают. Зато ожидают новый виток инфляции в еврозоне. На этом фоне в Евросоюзе все чаще звучат призывы к возобновлению поставок российского газа.
Сегодня биржевые цены на газ в Европе впервые с 22 декабря 2022 года превысили отметку в $1000 за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Цена октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до уровня около $1004 за тысячу кубометров.
Тем временем запасы газа в подземных хранилищах Европы находятся на уровне 68% - это минимальное значение для текущего периода времени за всю историю наблюдений с 2011 года.
Сейчас страны ЕС предпринимают попытку исправить ситуацию. Средние темпы закачки газа в европейские ПХГ с начала месяца находятся на одном из самых высоких уровней за последние годы. Такая ситуация, как отмечает ТАСС, говорит о лихорадочном желании Евросоюза заполнить свои хранилища газом к зиме даже по очень высоким ценам. Однако наиболее благоприятные для закачки летние месяцы Европа уже упустила. Стоимость газа, по прогнозам аналитиков, продолжит расти.
"В сценарии холодной зимы и сохранения напряженности вокруг Ирана допускаем дальнейший рост до $1200-1300 за тыс. кубометров", - сообщил ТАСС аналитик инвестиционной компании "Финам" Сергей Кауфман. 

Эксперт полагает, что динамика цен на газ будет полностью упираться в ситуацию на Ближнем Востоке и зимнюю погоду. Но даже в случае скорого открытия Ормузского пролива полной нормализации цен в течение ближайших 12 месяцев ждать не стоит, поскольку сниженный уровень запасов в европейских ПХГ будет создавать дополнительный спрос.
"В начале конфликта на Ближнем Востоке, когда прекратились поставки из Катара, европейские импортеры сделали ставку на то, что конфликт будет краткосрочным, и планировали более активно заполнять ПХГ после нормализации ситуации. На этом фоне они не стали активно конкурировать с рынком Азиатско-Тихоокеанского региона и позволили части поставок уйти на Восток. В то же время сейчас такая стратегия ретроспективно выглядит ошибочной. До начала активного отопительного сезона осталось менее двух месяцев, а ПХГ в ЕС заполнены лишь на 68%", - сообщил Кауфман.

Этот показатель на 12% ниже, чем год назад, и на 25% меньше, чем два года назад. Попытка европейских импортеров хотя бы частично наверстать упущенное и толкает цены наверх. "К сезону отбора хорошо если хранилища получится заполнить на 75%, что все равно было бы пониженным уровнем", - заключил эксперт.

У европейских трейдеров растет понимание, что блокировка Ормузского пролива может продолжаться долгое время, а значит, в ситуации с экспортом СПГ через пролив нет очевидного решения, полагает руководитель британской компании Stoppard Energy Майкл Стоппард.

При этом перспективы для экспорта СПГ выглядят менее радужными, чем для нефти. Это связано с политикой США. "Правительство США в течение августа демонстрировало решимость вернуть нефть на рынок. Хотя точный объем поставок ближневосточной нефти в настоящее время неясен, потоки значительно увеличились, по-видимому, благодаря разминированию и сопровождению судов со стороны США. В интересах администрации Трампа разблокировать эти поставки нефти, поскольку она пытается обуздать цены на бензин в преддверии выборов в ноябре", - пишет Стоппард в своей статье для издания Financial Times.

В то же время, по словам эксперта, увеличение экспорта СПГ из стран Ближнего Востока для США не является приоритетом, поскольку Соединенные Штаты сами являются экспортерами газа. "И вот в чем загвоздка: высокие цены на природный газ в мире вряд ли повлияют на американских потребителей. Цены на природный газ в США остаются ниже $4 за миллион британских тепловых единиц (MMBtu), что составляет менее одной пятой от международных цен на СПГ. Таким образом, США подвержены влиянию перебоев с поставками нефти, но не перебоям с поставками СПГ", - поясняет Стоппард. 
Нынешний уровень цен на газ в Европе эксперт называет "высоким и болезненным". В итоге европейские домохозяйства и предприятия будут вынуждены платить все больше. Сейчас перед ЕС стоит задача нарастить запасы, но для этого придется конкурировать с азиатскими импортерами.
"Рост цен на газ не должен вызывать удивления. Аналитики уже несколько месяцев беспокоятся о низких запасах газа в Европе. Эти запасы необходимо увеличить, если Европа хочет быть готовой к зимнему отопительному сезону, а для обеспечения поставок Европе необходимо составить конкуренцию азиатским покупателям, - отмечает Стоппард. - Зимой развернется борьба за поставки между Европой и Азией и интенсивность этой конкуренции будет частично зависеть от погоды". 
С неутешительным прогнозом сегодня выступили и представители Европейского центрального банка (ЕЦБ), сообщает Reuters. Они полагают, что резкий рост стоимости природного газа потянет за собой дальнейший рост инфляции в еврозоне.
На прошлой неделе ЕЦБ во второй раз с начала 2026 года повысил процентные ставки, чтобы сдержать рост инфляции. Регулятор спрогнозировал, что на фоне ситуации на Ближнем Востоке инфляция будет оставаться значительно выше целевого уровня в течение длительного периода.

Однако на сегодняшний день цены на нефть и газ уже значительно превысили "базовые" уровни, указанные в прогнозе ЕЦБ. Согласно прогнозам ЕЦБ, декабрьские фьючерсы на газ оценивались в 60,1 евро за мегаватт-час при базовом сценарии, а при неблагоприятном сценарии - в 77 евро. Текущая рыночная цена превышает 83 евро.

"Последние изменения цен на энергоносители вызывают серьезную обеспокоенность, - заявила член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель. - На самом деле дело не только в нефти. Речь также о нефтепродуктах, таких как дизельное топливо. И, конечно же, для Европы очень важен газ, цены на который также достигли очень высоких уровней".

"Инфляционные риски явно смещены в сторону повышения, - заявил сегодня член управляющего совета ЕЦБ и глава Нацбанка Словакии Петер Казимир. - Сейчас мое внимание сосредоточено не столько на ценах на нефть и топливо, сколько на ценах на газ и электроэнергию. Ожидается также рост продовольственной инфляции".
На фоне роста цен на энергоносители в Европе все громче звучат призывы к возобновлению импорта газа из России. И прежде всего в Германии, для которой отказ от российского газа обошелся более чем в 50 млрд евро. 

"Мы должны положить конец провальной энергетической трансформации и приступить к возвращению к атомной энергетике. Ключевое слово - устойчивость нашего энергоснабжения, поэтому нам также нужен недорогой природный газ из России. Мы будем работать над этим в интересах немецкой экономики", - заявила на днях сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель.

За возвращение к поставкам российского газа выступила основательница немецкой партии BSW Сара Вагенкнехт. "Пустые газохранилища - это провал государства. Министр экономики Райхе несет ответственность за эту катастрофу и поэтому должна уйти в отставку, - заявила Вагенкнехт. - Нам нужен дешевый российский трубопроводный газ. "Северный поток" должен быть запущен!"

А тем временем Венгрия намерена потребовать от ЕС компенсации за отказ от поставок энергоносителей из России. "Я хочу видеть в семилетнем бюджете ЕС конкретные, подкрепленные цифрами предложения по поддержке компаний в Центральной Европе, по содействию в отказе от российских газа и нефти, полному переходу от ископаемого топлива к другим источникам энергии и развитию мощностей для хранения энергоносителей. Полагаю, что это вполне разумный подход", - заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.
По его словам, в мире сложилась крайне сложная ситуация в энергетической области, и бюджеты государств - членов ЕС не в состоянии выдержать подобную финансовую нагрузку.

При этом Мадьяр отметил, что в Евросоюзе сегодня слышны лишь высокопарные лозунги о защите конкуренции. А тем временем европейские компании банкротятся, не имея возможности оплачивать счета за электроэнергию и газ.

Вита ХАНАТАЕВА,
БЕЛТА.-0-

Фото АР, РИА новости, news.ru
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