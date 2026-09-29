Запасы газа в хранилищах ЕС перед зимой находятся на историческом минимуме

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европа входит в отопительный сезон с самой низкой заполненностью газохранилищ для данного времени года за всю историю наблюдений с 2009 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg.



По данным агентства, газохранилища заполнены примерно на 71% при средней сезонной норме около 87%. Хуже всего ситуация в Германии - 57%.



Раньше трейдеры использовали схему "закупать газ дешево летом, хранить его и продавать зимой по более высокой цене". Однако эта бизнес-модель перестала работать второй год подряд после сокращения поставок российского трубопроводного газа, перехода Европы на СПГ и перебоев с поставками с Ближнего Востока.



"При отрицательной сезонной разнице цен и продаже мощностей ниже себестоимости невозможно обеспечить долгосрочную эксплуатацию и инвестиции в хранилища", - предупредил руководитель Uniper Energy Storage Михаэль Шмельцер.



В случае, если возникнут новые проблемы с поставками или наступит особенно холодная зима и запасов окажется недостаточно, Европа будет вынуждена закупать СПГ по высоким ценам. Это еще больше увеличит счета за электроэнергию, усилит инфляцию и будет угрожать экономике, особенно небогатых стран.



Германия и Нидерланды начали рассматривать создание стратегических резервов газа. Сейчас они есть только в девяти странах ЕС, их совокупный объем составляет около 12 млрд куб.м, или 13 дней среднего потребления. Германия рассчитывает начать формировать свой резерв только в 2027 году.



Ранее издание Politico сообщало, что Еврокомиссия призвала страны ЕС сократить потребление газа и электричества в связи с кризисом цен на энергоносители.-0-