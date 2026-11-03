3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запасы газа в европейских хранилищах находятся на самом низком уровне с 2013 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Il Sole 24 Ore.
Согласно докладу Международного энергетического агентства (МЭА), на конец октября хранилища газа в ЕС заполнены на 75%, что ниже обязательных 80%, и это самый низкий уровень за последние 13 лет. Как отмечает газета, это может спровоцировать дальнейшую напряженность на мировых рынках.
Сам факт низких запасов объясняется обстановкой вокруг Ормузского пролива и перебоями судоходства. Это, в свою очередь, привело к росту цен, на снижение которых надеялись закупщики летом. При нынешнем уровне закачка газа ставит под угрозу полноценность отопительного сезона.
При этом в Италии заявляют о заполнении хранилищ на 95%. В то же время во многих странах Европы уровень гораздо ниже требуемого ЕС.-0-
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03 ноября 2026, 23:03
Запасы газа в хранилищах ЕС находятся на самом низком уровне с 2013 года - МЭА
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