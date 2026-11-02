Запасы газа в Европе в этом году делают ее более уязвимой к зиме - глава Equinor 

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава норвежской энергетической компании Equinor Андерс Опедаль заявил, что запасы газа в Европе в 2026 году делают ее более уязвимой в зимний период, чем в предыдущие годы. Об этом сообщает ТАСС.



"Уровень запасов газа в европейских хранилищах - самый низкий за последние 15 лет. Это означает, что Европа входит в зимний сезон будучи более уязвимой, чем обычно, - особенно если установится холодная погода. Поэтому важно следить за тем, как будут развиваться поставки, например из Катара или США, а также учитывать конкуренцию за энергоресурсы между США и Азией, которая может обостриться из-за различий в погодных условиях в этих регионах", - сказал он.



Глава компании подчеркнул, что многие компании, включая клиентов Equinor, стремятся заключать долгосрочные контракты. "Это объясняется тем, что европейские партнеры активно инвестируют в энергетический переход, возобновляемые источники энергии и декарбонизацию, но при этом понимают, что природный газ будет необходим им еще долгое время. Чтобы гарантированно обеспечить себя достаточным объемом газа в период этого перехода, они и заключают долгосрочные соглашения", - добавил он.



По состоянию на 28 октября ПХГ Европы были заполнены на 74,89% (на 14,79 процентного пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет) против 82,8% годом ранее. Это по-прежнему наименьшее значение на эту дату за всю историю наблюдений с 2011 года.



Согласно требованиям Еврокомиссии, страны ЕС должны обеспечивать заполнение своих хранилищ газом на 90% в период с 1 октября по 1 декабря каждого года. Допускается 10-процентная гибкость в случае сложных условий заполнения ПХГ. Таким образом, нетто-закачка в европейские хранилища к началу осенне-зимнего периода 2026-2027 годов должна была составить не менее 68 млрд куб.м для выполнения нормы заполненности. Однако Еврокомиссия в надежде на очень теплую зиму была готова снизить этот показатель до 80% в 2026 году.-0-