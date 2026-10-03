Запасы газа в единственном подземном хранилище Прибалтики достигли рекордно низкого уровня

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По состоянию на 1 октября заполненность Инчукалнского газохранилища в Латвии составила всего 49%. Об этом сообщает Baltnews со ссылкой на заявление "Газпрома", которое базируется на данных Gas Infrastructure Europe (GIE).



Это исторически самый низкий показатель на эту дату. Инчукалнское подземное хранилище газа - единственное действующее подземное хранилище газа в странах Балтии.



Европейская комиссия ранее подтвердила, что цены на газ в Евросоюзе выросли на 140% с февраля 2026 года.



Как пишут СМИ, перед началом отопительного сезона запасы в подземных хранилищах газа Европы остаются ниже прежних минимумов. На 1 октября хранилища заполнены на 72%. Ранее Еврокомиссия призвала страны ЕС сократить потребление газа и электроэнергии, экономить на отоплении в зданиях и отключать уличное освещение для сдерживания цен на фоне мирового энергетического кризиса.



Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что европейские страны продолжают ставить антирекорды по заполненности своих подземных хранилищ газа накануне предстоящего тяжелого осенне-зимнего периода. "Страны Европейского союза продолжают уверенно ставить исторические антирекорды в газовой сфере в преддверии тяжелого осенне-зимнего сезона", - цитирует его слова ТАСС.-0-