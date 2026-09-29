29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство энергетики США сообщило, что стратегический нефтяной резерв сократился до 283,8 млн баррелей, что является самым низким показателем с октября 1982 года. Об этом говорится в материале Reuters.
Ранее в марте президент США Дональд Трамп распорядился высвободить 172 млн баррелей нефти после блокировки Ираном Ормузского пролива.
Сохраняющаяся эскалация на Ближнем Востоке привела к тому, что 29 сентября утром стоимость фьючерса на нефть марки Brent на ноябрь превысили $105 за баррель. Между тем цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate превысила $92.-0-
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29 сентября 2026, 13:46
Запас нефти в США сократился до самого низкого с 1982 года уровня
Фото Unsplash
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