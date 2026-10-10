Закрытие аэропорта Эр-Рияда в Саудовской Аравии после атак продлено на сутки, есть пострадавшие

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный аэропорт Эр-Рияда будет закрыт, ориентировочно, до конца суток воскресенья, 11 октября. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах.

"Аэропорт Эр-Рияда останется закрыт для приема и отправки самолетов, ориентировочно, до конца суток воскресенья", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что данная информация была доведена до сведения всех возможных пользователей воздушного пространства. Также сообщается, что в результате ракетного удара пострадали около 50 человек.





Ранее ожидалось, что работа аэропорта может возобновиться после полуночи по местному времени (совпадает с мск). Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии подтвердило факт атаки на аэропорт, в результате которой пострадали несколько человек. Ведомство отметило, что операционная деятельность аэропорта временно приостановлена до завершения оценки ущерба и проверки безопасности.-0-