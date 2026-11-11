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Захарова назвала одним из особо значимых готовящееся соглашение о единой аграрной политике Беларуси и РФ

Опубликовано:

Логотип БелТА
В мире
11 ноября 2026, 17:43

Захарова назвала одним из особо значимых готовящееся соглашение о единой аграрной политике Беларуси и РФ

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
11 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Готовящееся к подписанию соглашение о единой аграрной политике Беларуси и России в рамках Союзного государства будет способствовать насыщению рынков двух стран безопасным, качественным и доступным продовольствием. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент БЕЛТА. 

"Проект межгосударственного соглашения после его подписания и вступления в силу станет одним из особо значимых с учетом роли сельского хозяйства в наших двух странах. Это один из таких особо значимых в том числе и результатов всесторонней интеграции наших стран в рамках Союзного государства", - сказала Мария Захарова. 

Она напомнила, что разработка соглашения велась профильными аграрными ведомствами при экспертной поддержке со стороны МИД РФ. "Документ призван закрепить правовые основы единой аграрной политики, направленные на эффективное использование ресурсного потенциала двух стран, устойчивое развитие агропромышленного комплекса, укрепление продовольственной безопасности и социально-экономическое развитие сельских территорий. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей практическое значение заключается в формировании единых правовых условий производства и реализации продукции на общем аграрном рынке. Проект направлен на создание благоприятных экономических условий для деятельности производителей, повышение конкурентоспособности их продукции на внутреннем и внешнем рынке", - пояснила официальный представитель МИД РФ. 

"При этом сохраняется, конечно, учет национальных особенностей каждой из сторон, - подчеркнула она. - Важное место отводится внедрению в производство результатов научных исследований, развитию инноваций, цифровизации, подготовке квалифицированных кадров, материально-техническому обеспечению и, конечно, племенному животноводству".

По ее словам, соглашение будет содействовать технологическому обновлению предприятий АПК двух стран, преодолению зависимости от импорта материально-технических ресурсов. К числу задач отнесено также достижение ценового паритета на сельскохозяйственную продукцию, сырье, продовольствие и промышленные товары, используемые для нужд сельского хозяйства.-0-
Теги
АПК Захарова Союзное государство
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