Захарова назвала карикатурой выборы европейцами кандидатов на роль переговорщиков с Россией





"Подобные разговоры (о кандидатах на роль переговорщика с Россией. - Прим. БЕЛТА) ведутся в Европе уже не то что не первый месяц - не первый год, и ведутся они ни шатко ни валко, где-то свалясь в некую карикатурность. Иногда просто напоминают анекдоты: кто куда поедет и кто кого кем назначает. Действительно, порой смешно. Пора, наверное, к этому серьезнее относиться. Но при этом, мне кажется, процесс, который мы наблюдаем, можно было бы назвать "переговорами о переговорщиках". По нашему мнению, вопрос конкретных персоналий, конечно, здесь не является ключевым или главенствующим", - сказала Мария Захарова.





Она подчеркнула, что главное - содержание стартовой позиции. "Пока же в публичной плоскости руководство всех этих евроинститутов продолжает озвучивать исключительно оторванные от реальности требования в адрес Москвы и демонстрирует отсутствие готовности вести честное обсуждение российских интересов", - констатировала представитель МИД РФ.





Что касается вопросов европейской безопасности, то она заметила, что пока страны ЕС видят ее суть в накачке Киева вооружениями и открытой подготовке к столкновению с Россией. "И каких-либо изменений в данном плане, в подходах большинства еэсовских политиков мы просто не наблюдаем", - подчеркнула Мария Захарова.-0-

28 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала карикатурой выборы странами ЕС кандидатов на роль переговорщиков с Россией. При этом вопрос персоналий не является ключевым, заявила она на брифинге, передает корреспондент БЕЛТА.