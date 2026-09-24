Загрязнения нефтяными отходами зафиксированы на пляжах в Нидерландах





По данным местных властей, отдыхающим рекомендовано воздержаться от купания. Первые сообщения о выбросах нефти на берег поступили из населенного пункта Весткапелле, затем информация о загрязнении поступила и с других зеландских пляжей. Остатки нефтепродуктов выявили, в частности, в районе природного заповедника Вердронкен-Зварте-Полдер.





Часть обнаруженного вещества представляет собой тяжелое судовое топливо. На побережье нефтепродукты преимущественно находились среди выброшенных на берег водорослей, тогда как в заповеднике их обнаружили на песке.





Происхождение загрязнения пока не установлено. Государственное управление автомобильных дорог и водного хозяйства Нидерландов совместно с местными властями и экологическими организациями ведет работы по очистке пляжей. Жителей и туристов призывают избегать любого контакта с нефтепродуктами.-0-

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нефтяные загрязнения зафиксированы на нескольких пляжах в провинции Зеландия, расположенной на юго-западе Нидерландов, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANP.