Забастовка водителей фур в Италии привела к перебоям в производстве макаронных изделий





Производство остановилось на заводе бренда Rummo в Беневенто. По словам исполнительного директора компании, ни грузовики, ни цистерны не прибыли и запасы сырья просто подошли к концу. Он отметил, что в похожей ситуации оказались практически все фабрики по производству макаронных изделий, которые находятся в соседней Апулии.





В результате забастовки значительная часть производства пасты в Италии полностью остановилась или работает с перебоями.





Как указывает газета, из-за протестов водителей на заводы не подвозятся основные виды сырья, в данном случае - пшеница.





Протесты продолжаются в нескольких регионах юга Италии. В Кампании участники акции проводят блокировки на съездах с автомагистралей. В Калабрии и Базиликате акции сопровождаются затруднениями движения на основных дорогах. Протесты уже привели к перебоям в доставке товаров и опустевшим полкам в некоторых супермаркетах на юге страны. По данным ассоциации предпринимателей Confcommercio, только на Сицилии забастовка дальнобойщиков привела к экономическим потерям до 50 млн евро.-0-