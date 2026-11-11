Забастовка в Испании стала крупнейшей за 14 лет, на улицы вышли около 4 млн человек

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всеобщая забастовка 11 ноября в Испании, в которой участвуют два крупных профобъединения - Профсоюзная конфедерация комиссий рабочих (CCOO) и Всеобщий союз трудящихся (UGT), стала первой крупной стачкой в стране за последние 14 лет. По оценкам CCOO и UGT, 11 ноября на улицы испанских городов уже вышли около 4 млн человек, передает ТАСС.





Среди основных требований протестующих - обеспечение доступа к жилью, а также увеличение зарплат. Участники стачки также планируют провести организованные марши в ряде городов Испании.





По информации газеты El Mundo, с утра протестующие блокировали дороги и жгли шины в Валенсии, Мадриде, Барселоне, Севилье, Кордове, Малаге и Сарагосе. Как заявили ТАСС в пресс-службе оператора воздушных гаваней страны Aena, в Испании отменили почти 300 авиарейсов. По данным издания El Pais, также отменена примерно четверть всех рейсов высокоскоростных поездов по стране.





В некоторых городах протесты переросли в столкновения с полицией. В Мадриде по меньшей мере 13 человек обратились за медпомощью после того, как полиция применила перцовый газ во время разгона акции протеста у рынка Mercamadri. Как сообщает агентство EFE, правоохранительные органы страны на данный момент зафиксировали около 476 "инцидентов, связанных с забастовкой", а также задержали около 40 человек по всей стране.





Кроме того, работа ряда телеканалов также была нарушена всеобщей забастовкой. Андалузский региональный телеканал Canal Sur Television полностью прекратил вещание на пять часов, так как его сотрудники устроили забастовку. Руководство компании извинилось перед зрителями за то, что не удалось "достичь соглашения с забастовочным комитетом относительно альтернативной программы вещания". Около 50 участников пикета ворвались во время прямого эфира в студию каталонского подразделения испанской телерадиокомпании RTVE в Барселоне. По информации агентства EFE, люди с закрытыми лицами развернули плакаты с требованиями, связанными с проходящей в стране всеобщей забастовкой.





Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на данные Банка Испании, стране не хватает около 750 тыс. домов, а к 2028 году этот показатель может превысить 1 млн. Средняя арендная плата составляет 1176 евро в месяц - примерно 98,7% средней месячной зарплаты молодого жителя страны.





Забастовка проходит накануне досрочных парламентских выборов, назначенных на 29 ноября. В прошлом месяце парламент отклонил правительственные декреты, направленные на ограничение выселений и снижение арендной платы. Профсоюзы и участники протестов возлагают ответственность за жилищный кризис не только на региональные власти, но и на центральное правительство.





До этого самая масштабная забастовка проходила в Испании в ноябре 2012 года, когда в акциях протеста участвовали представители около 150 профсоюзов и общественных организаций. Тогда они выступали против мер жесткой экономии и высокого уровня безработицы.-0-