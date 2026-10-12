Забастовка в Бельгии частично парализовала государственный сектор страны

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бельгии сегодня частично приостановилась работа государственного сектора, так как профсоюзы второй день подряд проводят общенациональную забастовку против запланированных сокращений государственного бюджета. Об этом говорится в материале Reuters.



Забастовка 12 октября последовала за первоначальной массовой акцией протеста тысяч людей в Брюсселе 9 октября, которая закончилась столкновением с полицией, отмечает агентство.



Сегодняшняя забастовка нарушила работу основных государственных служб по всей стране. В связи с протестами работников государственного сектора против планов бельгийского правительства пострадали железнодорожные перевозки, общественный транспорт, общественное вещание и школы.



Забастовки проходят на фоне растущего политического давления на премьер-министра Бельгии Барта де Вевера из-за зашедшего в тупик бюджетного соглашения. В минувшие выходные канцелярия премьер-министра сообщила, что партнеры по коалиции не смогли достичь соглашения по новому федеральному бюджету. Де Вевер отменил запланированное на 13 октября традиционное ежегодное обращение к парламенту о положении дел в стране.



Премьер Бельгии заявлял ранее, что болезненные бюджетные меры необходимы сейчас, чтобы предотвратить надвигающуюся спираль долга и процентных платежей, которая в противном случае оставит будущие поколения с огромным долгом.



Бельгийские СМИ пишут, что согласование бюджета может быть отложено до конца октября или начала ноября и затянувшийся тупик может подорвать сплоченность коалиции.-0-