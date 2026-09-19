Забастовка машинистов привела к отмене движения сотен поездов в Норвегии

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 250 железнодорожных рейсов были отменены в Норвегии из-за забастовки машинистов. Об этом пишет газета Sweden Herald.



Забастовка началась в пятницу после того, как переговоры между Норвежской ассоциацией машинистов поездов (NLF) и железнодорожной компанией Vy прошли безрезультатно.



NLF требовала большей предсказуемости рабочего времени и равной оплаты. "Мы требуем, чтобы машинисты поездов, выполняющие одинаковую работу, получали одинаковую оплату. Это плохая политика оплаты труда. Это плохая кадровая политика, и это плохая железнодорожная политика", - заявило руководство ассоциации.



Железнодорожная компания Vy считает требования профсоюза чрезмерными. Vy также сообщила, что не будет предоставлять автобусы вместо отмененных поездов, а также предлагать такси или авиаперелеты в качестве альтернативного транспорта.



Новые переговоры между сторонами пока не запланированы. Сколько еще продлится забастовка, на данный момент неизвестно.-0-