29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нетто-отбор, или разница между объемом отбора и закачки, газа из подземных хранилищ (ПХГ) Европы за первый месяц отопительного сезона превысил 10 млрд куб.м, что близко к историческому рекорду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).





Чистый отбор за 31 день все еще остается на 43% выше средних пятилетних значений, но немного отстает от отопительных сезонов 2022-2023 и 2024-2025 годов. Европейские страны по показателю нетто-отбора израсходовали 19,5% от объема, который они закачали за лето к наступлению холодов - 51,2 млрд куб.м.





Европа начала отопительный сезон с рекордно низкими запасами газа. После достижения пика заполнения ПХГ осенью (74,96%) прошел месяц, а суммарный отбор из них на треть превышает средний показатель за предыдущие пять лет. С начала отопительного сезона 28 октября Европа отобрала из хранилищ почти 11,5 млрд куб.м газа - рекорд для первого месяца осенне-зимнего периода за все время наблюдений.





С наступлением первых серьезных холодов в конце ноября страны ЕС резко увеличили суточный отбор, а с 23 по 27 ноября изъятия из ПХГ установили рекорд для этих суток за все время наблюдений. В целом с 1 по 27 ноября накопленный с начала месяца отбор достиг исторического максимума в 10,7 млрд куб.м.





По состоянию на 27 ноября ПХГ Европы были заполнены на 65,97% (на 18,7 процентного пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет) против 76,4% годом ранее. Это по-прежнему наименьшее значение на эту дату за всю историю наблюдений с 2011 года. В хранилищах ЕС находится около 72,2 млрд куб.м газа, что на 12,1 млрд куб.м меньше накоплений прошлого года и на минимуме с 2013 года.





Согласно требованиям Еврокомиссии, страны ЕС должны обеспечивать заполнение своих хранилищ газом на 90% в период с 1 октября по 1 декабря каждого года. Допускается 10-процентная гибкость в случае сложных условий заполнения ПХГ. Таким образом, нетто-закачка в европейские хранилища к началу осенне-зимнего периода 2026-2027 годов должна была составить не менее 68 млрд куб.м для выполнения нормы заполненности. Однако Еврокомиссия в этом году в надежде на очень теплую зиму была готова снизить этот показатель до 80%, которых Европе так и не удалось достичь.-0-