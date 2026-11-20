20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Данные тысяч клиентов американских финансовых корпораций Visa, Mastercard и JP Morgan Chase оказались в интернете из-за хакерской атаки, сообщает РИА Новости, ссылаясь на сообщение газеты The Wall Street Journal, которая приводит данные компаний.





"В четверг группа хакеров при помощи вируса-вымогателя получила доступ к данным тысяч клиентов Visa, Mastercard и JP Morgan Chase", - говорится в публикации.





Согласно заявлениям компаний, злоумышленники получили доступ к системам сторонних организаций и раскрыли таким образом информацию о клиентах. При этом газета отмечает, что ни одна из корпораций не стала разглашать информацию, системы каких именно сторонних компаний подверглись атаке.





В JP Morgan, как пишет издание, также уточнили, что произошедшая кибератака не связана с перебоями в обслуживании некоторых клиентов, зафиксированными ранее на этой неделе.





В понедельник JP Morgan сообщила о техническом сбое, вызванном программной ошибкой во внутренних аппаратных системах банка. Из-за этого обработка некоторых транзакций занимала больше времени, чем обычно. По словам представителя банка, сбой не был связан с кибератакой.-0-