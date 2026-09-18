18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 15 человек погибли и более 50 получили ранения, в результате взрыва возле мечети в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана. Об этом сообщил телеканал Geo TV.
По данным полиции, взрыв произошел во время пятничной молитвы. Пострадавших, включая сотрудников полиции, доставляют в окружную больницу.
Мечеть находится рядом с полицейским участком. Представитель местной полиции сообщил телеканалу Geo News, что автомобиль, начиненный взрывчаткой, врезался в ворота полицейского участка, после чего произошел взрыв. В результате серьезно пострадал внешний вид мечети, обрушилась одна из стен здания. Также пострадали близлежащие здания.
Спасательные работы на месте происшествия продолжаются.-0-
В мире
18 сентября 2026, 13:06
Взрыв возле мечети в Пакистане: есть погибшие и пострадавшие
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