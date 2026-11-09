9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере три человека погибли, еще 14 получили ранения в результате взрыва на металлургическом заводе в турецкой провинции Измир, сообщает Агентство Анадолу со ссылкой на местную администрацию.
Пострадавших доставили в больницы. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Продолжаются поиски 10 человек.
Взрыв произошел на предприятии компании HABAŞ Demir Çelik AŞ в районе Алиага. За взрывом последовал пожар. На место были направлены медицинские и пожарные бригады.
Начато расследование произошедшего.-0-
В мире
09 ноября 2026, 13:34
При взрыве на металлургическом заводе в Турции погибли 3 человека, 14 пострадали
Скриншот видео из соцсетей
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