Взломавшие сети Сената Берлина хакеры опубликовали около 1,4 млн данных





Хакерская группировка Rhysida, ранее взявшая на себя ответственность за это преступление, заявила, что срок ультиматума истек и теперь данные Сената Берлина, в том числе характеристики, тендеры, личные дела сотрудников, общедоступны.





О кибератаке стало известно 14 августа. После этого Сенатская канцелярия по вопросам мобильности, транспорта, защиты климата и окружающей среды, а также по вопросам городского развития, строительства и жилищного хозяйства были временно отключены от общегородской сети. По имеющимся сведениям, с 7 по 12 августа произошла утечка данных в крупном объеме.





Хакерская группировка требовала от властей Берлина 2 млн евро и устанавливала срок до середины дня 4 сентября, в ответ власти заявляли, что не поддадутся на шантаж.-0-

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хакеры, взломавшие сети Сената Берлина, выложили в даркнете около 1,4 млн данных. Об этом сообщает немецкая радиостанция RBB.