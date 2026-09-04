Взломавшие сети Сената Берлина хакеры опубликовали около 1,4 млн данных

Хакерская группировка Rhysida, ранее взявшая на себя ответственность за это преступление, заявила, что срок ультиматума истек и теперь данные Сената Берлина, в том числе характеристики, тендеры, личные дела сотрудников, общедоступны.
О кибератаке стало известно 14 августа. После этого Сенатская канцелярия по вопросам мобильности, транспорта, защиты климата и окружающей среды, а также по вопросам городского развития, строительства и жилищного хозяйства были временно отключены от общегородской сети. По имеющимся сведениям, с 7 по 12 августа произошла утечка данных в крупном объеме.
Хакерская группировка требовала от властей Берлина 2 млн евро и устанавливала срок до середины дня 4 сентября, в ответ власти заявляли, что не поддадутся на шантаж.-0-